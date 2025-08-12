В Чуйской области назначили двух новых судей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Председатель Верховного суда Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал быть верными принесенной ими присяге.
В Верховном суде 12 августа принесли присягу судьи, впервые назначенные в местные суды Чуйской области сроком на пять лет.
Так:
- Сатылганов Бакытбек Ыдыросович направлен в Сокулукский райсуд;
- Жетигенов Айбек Балкыбекович — в Иссык-Атинский райсуд.
Председатель Верховного суда Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал быть верными принесенной ими присяге.
Источник: АКИpress