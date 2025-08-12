           
Подробности
Политика
Просмотров: 38

В Чуйской области назначили двух новых судей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Председатель Верховного суда Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал быть верными принесенной ими присяге.

В Верховном суде 12 августа принесли присягу судьи, впервые назначенные в местные суды Чуйской области сроком на пять лет. 

Так: 

- Сатылганов Бакытбек Ыдыросович направлен в Сокулукский райсуд;

- Жетигенов Айбек Балкыбекович — в Иссык-Атинский райсуд. 

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев поздравил назначенных судей и призвал быть верными принесенной ими присяге.

Источник: АКИpress
 

           