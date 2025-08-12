Порнография под запретом. Президент Кыргызстана подписал закон

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Кыргызстана подписал изменения в Кодекс о правонарушениях.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года.

Целью Закона является защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности.

Так, Законом предлагается внести в статью 109 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях изменение, предусматривающее ответственность за изготовление, демонстрацию, хранение либо рекламирование произведений, печатных изданий, изображений, аудиоматериалов или иных предметов порнографического характера, совершенных без цели сбыта, или другие способы распространения таких предметов, в том числе распространение через сеть Интернет.