«Не надо повторять мэра Оша Женишбека Токторбаева и сносить всё подряд»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Надо уметь разговаривать, выслушивать и слышать людей, разбираться с каждым случаем в отдельности…

Многие тут ждали реакции Ташиева на события, когда дома многих горемык уже снесли, а другие с ужасом ожидают рёва моторов экскаваторов, отдалённо напоминающих вражеские танки…

Сегодня, 11 августа, в ходе поездки в Ош высказался Камчыбек Ташиев о сносе домов, причём, в русле откровенного осуждения…

«Не надо повторять мэра Оша Женишбека Токторбаева и сносить всё подряд», - заявил глава ГКНБ, по словам которого Токторбаева как раз-таки отличает умение выстроить равноправный диалог с людьми.

"Уважаемые руководители, перед тем как сносить дома, в обязательном порядке разговаривайте с людьми. Они их строили своим трудом и силами. Перед тем как сносить объекты, надо разговаривать, предоставлять дома в других местах, выдавать землю, помогать. Надо пояснять, что это необходимо, только после этого производите снос. Некоторые дома снесли без уведомлений, это неправильно. Президент тоже говорит, что это неправильно. Даже если дом построен в нарушение закона, там же живут. Даже несмотря на это, нельзя просто так людей выселять! Запомните это, руководители. Не надо это делать только потому, что мэр Оша сносит. Он говорит, что сначала разговаривает со всеми, выдает участки. Если есть те, кто не соглашается, снова идет и разговаривает", - сказал Ташиев.

Гульмира Тыналиева.