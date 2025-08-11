Подписан Закон "О правах и гарантиях лиц с инвалидностью". Комментарий Бекешева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 18 июня 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О правах и гарантиях лиц с инвалидностью".

Указанный закон принят в целях реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 13 марта 2019 года).

Закон предусматривает нормы относительно социальных, политических прав и гарантий, реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, охраны здоровья и медико-санитарной помощи, охраны труда и трудовой деятельности, прав и гарантий в сфере образования и культуры, прав на доступ к объектам инфраструктуры.

Дастан Бекешев в своем Telegram-канале написал, что еще поменялось в связи с принятием данного закона.

Меняется терминология: лица с ограниченными возможностями здоровья теперь лица с инвалидностью.

Создается электронный реестр лиц с инвалидностью для планирования и прогнозирования расходов и учета интересов лиц с инвалидностью.

Вместо путевок можно получать денежную компенсацию (нужно отдельное постановление кабмина).

Вводится понятие абилитации.

Регламентирован статус Совета по делам лиц с инвалидностью.

Прописаны возможные меры по оказанию помощи лицам с инвалидностью.

Нормы приведены в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов.

Источник: Кактус