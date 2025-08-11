Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 18 июня 2025 года.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О правах и гарантиях лиц с инвалидностью".
Указанный закон принят в целях реализации норм Конвенции ООН о правах инвалидов (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 13 марта 2019 года).
Закон предусматривает нормы относительно социальных, политических прав и гарантий, реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, охраны здоровья и медико-санитарной помощи, охраны труда и трудовой деятельности, прав и гарантий в сфере образования и культуры, прав на доступ к объектам инфраструктуры.
Дастан Бекешев в своем Telegram-канале написал, что еще поменялось в связи с принятием данного закона.
- Меняется терминология: лица с ограниченными возможностями здоровья теперь лица с инвалидностью.
- Создается электронный реестр лиц с инвалидностью для планирования и прогнозирования расходов и учета интересов лиц с инвалидностью.
- Вместо путевок можно получать денежную компенсацию (нужно отдельное постановление кабмина).
- Вводится понятие абилитации.
- Регламентирован статус Совета по делам лиц с инвалидностью.
- Прописаны возможные меры по оказанию помощи лицам с инвалидностью.
- Нормы приведены в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов.
