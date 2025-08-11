Чиновники мэрии Оша незаконно трансформировали свыше 55 га земли

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Следствие продолжается.

В Оше чиновники мэрии незаконно перевели земли сельхозназначения в другую категорию и передали их в частную собственность. Об этом сообщила Генпрокуратура.

По данным надзорного органа, в корыстных целях и для получения материальной или иной выгоды чиновники перевели 55.36 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». Также установлено, что 51.97 га сельхозземель были незаконно переданы в частную собственность.

«Такие действия создали угрозу интересам государства и нанесли ему значительный ущерб», – отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 («коррупция») УК КР. Следствие продолжается.

Источник: economist.kg