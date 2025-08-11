Владимир Путин рассказал Садыру Жапарову о контактах с США по Украине

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Лидеры двух стран провели телефонный разговор
Садыр Жапаров 10 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
По информации пресс-службы президента КР, в ходе телефонного разговора Владимир Путин информировал Садыра Жапарова о ходе недавних дипломатических контактов с американской стороной по вопросу урегулирования украинского кризиса.
«Президент Кыргызстана поблагодарил российского лидера за предоставленную информацию и выразил поддержку политико-дипломатическим усилиям, направленным на разрешение данного кризиса. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных и региональных объединений», - говорится в сообщении.
Источник: vesti.kg