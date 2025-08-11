Лира Самыкбаева назначена заместителем министра просвещения по цифровому развитию Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:2309941/?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Самыкбаева с 2023 года занимала должность заместителя министра образования и науки по цифровому развитию.
Самыкбаева Лира Аманбаевна назначена заместителем министра просвещения по цифровому развитию. Соответствующее распоряжение 31 июля подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Самыкбаева с 2023 года занимала должность заместителя министра образования и науки по цифровому развитию. Ее назначение предложила министр просвещения Догдуркүл Кендирбаева.
12 мая президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Министерство образования и науки разделилось на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки, высшего образования и инноваций.
Источник: АКИpress