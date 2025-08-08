Кыргызстан и Россия запускают совместный медпроект: что это даст пациентам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект опирается не только на прочные исторические связи и общую медицинскую базу двух стран, но и на совместное стремление внедрять новейшие технологии.

Строительство больницы кыргызско-российской дружбы в столице Кыргызстана - это символ партнерства между двумя странами, а также инвестиция в долгосрочную трансформацию системы здравоохранения, повышение уровня подготовки медицинских кадров и укрепление политического диалога между Бишкеком и Москвой.

Проект, инициированный министром здравоохранения Кыргызстана Эркином Чечейбаевым в апреле 2025 года на встрече с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутницким, стремится закрыть сразу несколько критически важных задач: от дефицита квалифицированных специалистов до нехватки высокотехнологичной медицинской помощи на местах.

"Строительство больницы кыргызско-российской дружбы в Бишкеке для Кыргызстана - это дополнительная возможность получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию с применением современных технологий. Сейчас многие граждане едут лечиться в Россию, тратят время, деньги, сталкиваются с логистикой и вопросами документов. А благодаря этой больнице, часть таких проблем можно будет избежать", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Проект опирается не только на прочные исторические связи и общую медицинскую базу двух стран, но и на совместное стремление внедрять новейшие технологии. Сегодня Кыргызстан планирует развивать искусственный интеллект в здравоохранении. Совместно с российской компанией Минздрав разрабатывает систему интеллектуальной диагностики, которая будет определять тактику лечения на основе клинических данных пациента. Кроме того, предусмотрен переход на цифровые медицинские карты. Объем инвестиций в эту инициативу составляет $20 млн.

Одним из ключевых аспектов проекта станет создание условий для подготовки местных медицинских кадров. Евгения Строкова считает, что студенты Кыргызско-Российского Славянского университета, да и других, вероятно смогут проходить клиническую практику в новой больнице.

"У нас достаточно много медицинских вузов, но нет достаточного числа площадок для качественной практики. Такая больница могла бы кардинально изменить ситуацию", - подчеркивает Строкова.

По словам экс-депутата, такое медицинское учреждение откроет путь к более тесному сотрудничеству между ведущими кыргызскими и российскими врачами и специалистами - в том числе профессорами, учеными, опытными медицинскими работниками.

"Такое взаимодействие принесет пользу и медицинскому персоналу, и, конечно, нам - пациентам", - заключила она.

Кроме того, российские государственные медицинские университеты предлагают Кыргызстану программы дополнительного профессионального образования. Это особенно важно на фоне текущего дефицита. В стране требуется как минимум 5 тысяч медицинских работников.

Важно, что больница дружбы станет частью уже реализуемой цепочки кыргызско-российских медицинских инициатив. Так, в 2024 году госкорпорация "Росатом" при участии Минздрава Кыргызстана открыла в Бишкеке отделение ядерной медицины. В сентябре 2025 года в КРСУ стартует магистратура по медицинской физике, подготовленная совместно с Томским политехническим университетом.

Также с российским участием построена кардиохирургическая клиника международного уровня "Бишкекская клиника сердца Прайм". Современная кардиохирургическая клиника открылась в октябре 2023 года. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Российско-Кыргызского фонда развития, который инвестировал в ее строительство $1,5 млн.

После капитального ремонта в здании клиники было установлено высокотехнологичное медицинское оборудование от лидеров мирового рынка. Новое медицинское учреждение диагностирует и лечить сердечно-сосудистые заболевания, а также проводить сложные кардиохирургические операции взрослым и детям.

Учитывая, что по статистике в Кыргызстане 52% всех смертей происходят из-за заболеваний сердца, появление такой клиники в стране стало поворотным. Если раньше гражданам приходилось выезжать за границу для лечения сердца, то теперь это все можно сделать дома, а дома как говорится и стены лечат.

Еще одно направление - цифровизация первичной медицины. Кыргызстан закупил у России 200 цифровых функциональных амбулаторных пунктов (ФАПов) - мобильных кейсов с диагностическим оборудованием. Они незаменимы для оказания помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

Проекты России в сфере здравоохранения играют не просто значимую, а по-настоящему критически важную роль для жителей Кыргызстана. Их вклад в повышение качества жизни трудно переоценить. Именно поэтому важно, чтобы таких инициатив становилось все больше - как в столице, так и в регионах.

Строительство кыргызско-российской больницы и реализация других социально значимых проектов - яркий пример того, как внешнеполитическое сотрудничество может трансформироваться в реальную инфраструктуру. Это не просто здания. Это - связующее звено между наукой и практикой, между столицами и регионами, между врачами и пациентами. И, в конечном счете, между стратегическим партнерством и повседневной жизнью граждан.

Источник: vb.kg