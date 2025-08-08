Президент дал старт строительству горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт»

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Проект станет круглогодичным горнолыжным и экотуристическим кластером международного уровня -крупнейшим в Центральной Азии.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 августа, принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Перед началом мероприятия приглашенным гостям был продемонстрирован видеоролик и театрализованное представление.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что «Ала-Тоо Резорт» - это не просто туристический комплекс, а масштабный проект, который внесет значительный вклад в развитие национальной экономики, придаст новый импульс региональному развитию, прославит красоту кыргызской природы и возвысит культурное наследие страны на международном уровне.

Глава государства выразил уверенность, что проект станет круглогодичным горнолыжным и экотуристическим кластером международного уровня -крупнейшим в Центральной Азии. На первом этапе он охватывает районы Жыргалаң, Боз-Учук и Ак-Булак, и пока известен преимущественно жителям Иссык-Кульской долины. Однако в будущем, по мере реализации, «Ала-Тоо Резорт» станет туристическим направлением мирового значения.

Как сообщил Садыр Жапаров в ближайшее время начнется строительство четырех полосной дороги от Каракола до горонолыжного комплекса. Планируется, что к осени следующего года дорога будет полностью заасфальтирована и доведена до данного участка. Кроме того, от аэропорта Каракола до этого места будет налажено вертолетное сообщение, что создаст более комфортные условия как для граждан страны, так и для иностранных туристов.

Президент отметил, что это первая в истории страны попытка реализации столь масштабного туристического проекта, к созданию которого давно призывали граждане, но до настоящего времени не было предпринято конкретных шагов.

Садыр Жапаров сообщил, что по завершении строительства в рамках проекта будет проложено около 250 километров лыжных трасс, установлены современные канатные дороги протяженностью 4 километра, оборудованы 4 тысячи парковочных мест, построены этнодеревня, оздоровительные центры и гостиницы. Курорт сможет принимать до двух миллионов туристов в год, а число постоянных рабочих мест составит около пяти тысяч.

Президент подчеркнул, что проект станет надежным источником дохода для местного населения, стимулом для молодежи оставаться и развиваться в родной стране, а также основой достойной жизни для сотен семей.

Он также напомнил, что с 15 по 18 июля текущего года на открытом аукционе были выставлены 49 земельных участков, предназначенных для строительства туристического городка в Жыргалаңе. Владельцы уже определены для 14 из них. Особенно отрадно, что победителями стали кыргызстанцы, проявившие высокую гражданскую позицию и веру в будущее своей страны.

При этом строительство будет вестись с соблюдением международных экологических стандартов. Благодаря природному и искусственному снегу, курорт сможет функционировать до семи месяцев в году.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую фазу проекта, и уже в декабре в Жыргалане начнет работу горнолыжная зона. Курорт будет готов принять как иностранных туристов, так и граждан нашей страны.

В заключение Садыр Жапаров отметил, что в результате будет создан современный курорт, где экономика и экология гармонично сочетаются, а человек может обрести внутреннюю связь с первозданной природой.

Президент призвал всех кыргызстанцев объединить усилия и превратить «Ала-Тоо Резорт» в поистине национальный проект — символ уважения к природе, народного единства и стремления к светлому будущему Кыргызстана.

В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров вручил государственные акты о праве частной собственности на земельные участки, на которых будут реализованы проекты по строительству гостиниц и туристических объектов.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 августа, принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство горнолыжного кластера «Ала-Тоо Резорт» в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Перед началом мероприятия приглашенным гостям был продемонстрирован видеоролик и театрализованное представление.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул, что «Ала-Тоо Резорт» - это не просто туристический комплекс, а масштабный проект, который внесет значительный вклад в развитие национальной экономики, придаст новый импульс региональному развитию, прославит красоту кыргызской природы и возвысит культурное наследие страны на международном уровне.

Глава государства выразил уверенность, что проект станет круглогодичным горнолыжным и экотуристическим кластером международного уровня -крупнейшим в Центральной Азии. На первом этапе он охватывает районы Жыргалаң, Боз-Учук и Ак-Булак, и пока известен преимущественно жителям Иссык-Кульской долины. Однако в будущем, по мере реализации, «Ала-Тоо Резорт» станет туристическим направлением мирового значения.

Как сообщил Садыр Жапаров в ближайшее время начнется строительство четырех полосной дороги от Каракола до горонолыжного комплекса. Планируется, что к осени следующего года дорога будет полностью заасфальтирована и доведена до данного участка. Кроме того, от аэропорта Каракола до этого места будет налажено вертолетное сообщение, что создаст более комфортные условия как для граждан страны, так и для иностранных туристов.

Президент отметил, что это первая в истории страны попытка реализации столь масштабного туристического проекта, к созданию которого давно призывали граждане, но до настоящего времени не было предпринято конкретных шагов.

Садыр Жапаров сообщил, что по завершении строительства в рамках проекта будет проложено около 250 километров лыжных трасс, установлены современные канатные дороги протяженностью 4 километра, оборудованы 4 тысячи парковочных мест, построены этнодеревня, оздоровительные центры и гостиницы. Курорт сможет принимать до двух миллионов туристов в год, а число постоянных рабочих мест составит около пяти тысяч.

Президент подчеркнул, что проект станет надежным источником дохода для местного населения, стимулом для молодежи оставаться и развиваться в родной стране, а также основой достойной жизни для сотен семей.

Он также напомнил, что с 15 по 18 июля текущего года на открытом аукционе были выставлены 49 земельных участков, предназначенных для строительства туристического городка в Жыргалаңе. Владельцы уже определены для 14 из них. Особенно отрадно, что победителями стали кыргызстанцы, проявившие высокую гражданскую позицию и веру в будущее своей страны.

При этом строительство будет вестись с соблюдением международных экологических стандартов. Благодаря природному и искусственному снегу, курорт сможет функционировать до семи месяцев в году.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую фазу проекта, и уже в декабре в Жыргалане начнет работу горнолыжная зона. Курорт будет готов принять как иностранных туристов, так и граждан нашей страны.

В заключение Садыр Жапаров отметил, что в результате будет создан современный курорт, где экономика и экология гармонично сочетаются, а человек может обрести внутреннюю связь с первозданной природой.

Президент призвал всех кыргызстанцев объединить усилия и превратить «Ала-Тоо Резорт» в поистине национальный проект — символ уважения к природе, народного единства и стремления к светлому будущему Кыргызстана.

В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров вручил государственные акты о праве частной собственности на земельные участки, на которых будут реализованы проекты по строительству гостиниц и туристических объектов.