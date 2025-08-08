Бишкек впервые получит завод, а не очередное обещание

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айбек Джунушалиев из тех, кто меньше говорит, но делает.

Вопрос строительства мусороперерабатывающего завода в Бишкеке годами оставался в подвешенном состоянии. Каждый новый мэр начинал с него, ставил сроки, делал громкие заявления. Албек Ибраимов обещал запустить объект к концу 2018 года. Азиз Суракматов в 2019-м поручал построить завод в течение года. После него Эмильбек Абдыкадыров не раз анонсировал запуск, заключал соглашения с разными компаниями, но дальше разговоров дело снова не пошло. Хотя значение проекта для города не вызывало сомнений, так как мусорная проблема с годами только усугублялась.

Бишкек рос, полигон в селе Нижняя Ала-Арча переполнялся, и вопрос переработки отходов стал не просто экологическим, а социальным и даже экономическим. Горожане ждали не слов, а действий.

И вот в 2025 году нынешний мэр Айбек Джунушалиев четко обозначил срок, в декабре завод будет введен в эксплуатацию. И, кажется, впервые это не просто обещание. Без громких заголовков, без лишнего шума, но с реальным результатом. Завод построен. Запуск вопрос ближайших месяцев.

Объект позволит перерабатывать бытовые отходы и производить из них электроэнергию. По оценкам специалистов, это снизит нагрузку на городской полигон, улучшит санитарную обстановку, даст городу дополнительный источник энергии и, что важно, создаст рабочие места.

Источник: vb.kg