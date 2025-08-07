Индивидуальное жилищное строительство и экобезопасность по-новому: Жапаров подписал закон

Президент КР Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения сразу в три нормативных акта — о жилищном строительстве, экологической экспертизе и экологической безопасности. Документ был принят Жогорку Кенешем 26 июня 2025 года и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

ИЖС — только по разрешению

Согласно поправкам в закон «Об индивидуальном жилищном строительстве в КР», строительство частных домов теперь возможно только при наличии разрешительных документов, выдача которых будет регулироваться кабмином.

Новый порядок экологической экспертизы

В закон «Об экологической экспертизе» введено понятие «трансграничное воздействие» — под ним понимается влияние на окружающую среду в другой юрисдикции в рамках Конвенции ЕЭК ООН. Кроме того, утверждены сроки проведения экологической экспертизы в зависимости от категории риска объекта:

60 рабочих дней — для объектов с трансграничным воздействием;

40 дней — для объектов I категории опасности;

20 дней — для объектов II категории;

10 дней — для объектов III категории.

Также обновлен состав экспертной комиссии. В нее войдут штатные сотрудники уполномоченного госоргана и специалисты по охране окружающей среды.

Корректировки в техническом регламенте

В законе «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности» термин «отвалы пород» заменен на «горные отвалы». Кроме того, изменены экологические критерии для предприятий:

обязательная экспертиза предусмотрена, если предприятие имеет объекты для захоронения и хранения отходов (полигоны, хвостохранилища, золоотвалы и т.п.);

порог отходов установлен на уровне 5 тысяч тонн в год — для агро- и пищевых предприятий, и 300 тонн — для остальных (кроме горных отвалов).

Кабмину поручено в течение шести месяцев привести подзаконные акты в соответствие с новыми нормами.

Источник: economist.kg