Индивидуальное жилищное строительство и экобезопасность по-новому: Жапаров подписал закон

Президент КР Садыр Жапаров подписал закон, вносящий изменения сразу в три нормативных акта — о жилищном строительстве, экологической экспертизе и экологической безопасности. Документ был принят Жогорку Кенешем 26 июня 2025 года и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
ИЖС — только по разрешению
Согласно поправкам в закон «Об индивидуальном жилищном строительстве в КР», строительство частных домов теперь возможно только при наличии разрешительных документов, выдача которых будет регулироваться кабмином.
Новый порядок экологической экспертизы
В закон «Об экологической экспертизе» введено понятие «трансграничное воздействие» — под ним понимается влияние на окружающую среду в другой юрисдикции в рамках Конвенции ЕЭК ООН. Кроме того, утверждены сроки проведения экологической экспертизы в зависимости от категории риска объекта:
- 60 рабочих дней — для объектов с трансграничным воздействием;
- 40 дней — для объектов I категории опасности;
- 20 дней — для объектов II категории;
- 10 дней — для объектов III категории.
Также обновлен состав экспертной комиссии. В нее войдут штатные сотрудники уполномоченного госоргана и специалисты по охране окружающей среды.
Корректировки в техническом регламенте
В законе «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности» термин «отвалы пород» заменен на «горные отвалы». Кроме того, изменены экологические критерии для предприятий:
- обязательная экспертиза предусмотрена, если предприятие имеет объекты для захоронения и хранения отходов (полигоны, хвостохранилища, золоотвалы и т.п.);
- порог отходов установлен на уровне 5 тысяч тонн в год — для агро- и пищевых предприятий, и 300 тонн — для остальных (кроме горных отвалов).
Кабмину поручено в течение шести месяцев привести подзаконные акты в соответствие с новыми нормами.
Источник: economist.kg