В Кыргызстане утвердили новые правила для СМИ: Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О средствах массовой информации", сообщает пресс-служба главы государства.

Целью Закона является совершенствование законодательства в области средств массовой информации, направленное на создание условий для развития независимых, конкурентоспособных и ответственных средств массовой информации (далее – СМИ) в Кыргызской Республике.

Законом предусматриваются:

– порядок регистрации, перерегистрации, приостановления и прекращения деятельности СМИ, доступа к информации, в том числе критерии регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ. При этом установлено, что СМИ считается зарегистрированным и имеет право на распространение информации со дня принятия решения о регистрации органами юстиции, а деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо по решению суда;

– организация деятельности средства массовой информации и других норм, связанных с профессиональной деятельностью журналистов;

– строгий запрет цензуры, устанавливая нормы, исключающие любое вмешательство должностных лиц в деятельность средств массовой информации, в том числе на учредителей СМИ;

– особый правовой режим обеспечения доступа СМИ к информации, ответственность СМИ и условия, при которых СМИ, редакция и журналисты освобождаются от ответственности.

Законом предоставляется право СМИ сохранять в тайне источник информации, в том числе личность лица, предоставившего сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.

Кроме того, в нормах Закона указано, что при создании средства массовой информации в Кыргызской Республике иностранным физическим и юридическим лицам запрещается владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более чем 35 процентами акций, долей, паев в уставном капитале юридических лиц, а также о приверженности соблюдения этических стандартов при распространении информации и редакционной политики средства массовой информации.

Источник: vb.kg