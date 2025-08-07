Кыргызстан присоединился к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 26 июня 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, принятой 26 сентября 1986 года в Вене".

Данный Закон разработан в целях реализации Комплексного плана поддержки ядерной и радиационной безопасности Кыргызской Республики на период 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики от 15 марта 2021 года №60-р.

В Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, принятой 26 сентября 1986 года в Вене, устанавливается механизм быстрого обмена информацией в случае ядерной аварии, связанной с указанными установками и деятельностью государства-участника, вследствие которой происходит или может произойти выброс радиоактивного материала и которая привела или может привести к международному трансграничному выбросу, что могло бы иметь значение для другого государства с точки зрения радиационной безопасности.