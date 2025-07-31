Садыр Жапаров провел встречу с главой МИД Узбекистана на Иссык-Куле

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание уделили взаимодействию в рамках совместных проектов строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Кыргызстан - Китай - Узбекистан.

Сегодня, 31 июля, Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова в Чолпон-Ате. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

На встрече рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, включая экономику, инвестиции и культуру. Особое внимание уделили взаимодействию в рамках совместных проектов строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Кыргызстан - Китай - Узбекистан.

Садыр Жапаров подчеркнул, что братские народы веками объединены общей историей, культурной близостью и общими ценностями. В данном контексте отметил, что официальный визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана - еще одно яркое доказательство высокого уровня стратегического партнерства и братских отношений между странами.

Бахтиёр Саидов передал слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. И подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств.

В завершение Садыр Жапаров передал теплые слова приветствия Шавкату Мирзиёеву и пожелал министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову больших успехов в его ответственной государственной деятельности.

Источник: Кактус