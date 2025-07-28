Декларации о вечной дружбе КР и РФ 25 лет. Президенты обменялись поздравлением

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Состоялся также обмен посланиями между главами МИД.

27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.

Фото из архива. 27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между РФ и КР

По случаю юбилейной даты президенты двух стран обменялись поздравительными посланиями. В них подчеркнута особая ценность союзнических отношений и подтверждена обоюдная нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия в духе дружбы и добрососедства.

Состоялся также обмен посланиями между главами МИД.

Отмечается, что среди приоритетов российско-кыргызских отношений — устойчивое развитие на евразийском пространстве.

Источник: 24.kg