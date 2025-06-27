Кыргызстан и Монголия подписали протокол о расширении сотрудничества Подробнее: www.tazabek.kg/news:2289249?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия.

Состоялось пятое заседание кыргызско-монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



Известно, что совместную работу Комиссии возглавили заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов и вице-премьер-министр Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.



Заседание началось в узком составе, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия. Работа продолжилась в расширенном формате с участием представителей профильных министерств и ведомств обеих стран.



По данным, в ходе заседания стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, развития туризма, углубления гуманитарных обменов, а также расширения взаимодействия в области науки и высоких технологий. Особое внимание было уделено координации усилий по поддержке деловых инициатив и созданию благоприятных условий для предпринимателей.



«По итогам заседания был подписан протокол пятого заседания кыргызско-монгольской Межправительственной комиссии, закрепляющий достигнутые договорённости и предусматривающий конкретные меры, направленные на содействие социально-экономическому развитию, рост благосостояния граждан, а также укрепление дружбы, доверия и взаимовыгодного партнёрства между двумя государствами», - говорится в сообщении.

