Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Малайзию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В международном аэропорту города главу государства встретил министр труда Малайзии Александр Нанта Лингги и другие официальные лица.

Президент Садыр Жапаров 24 июня прибыл с официальным визитом в город Куала-Лумпур.



Как сообщает пресс-служба президента, в международном аэропорту города главу государства встретил министр труда Малайзии Александр Нанта Лингги и другие официальные лица.



В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Малайзией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

