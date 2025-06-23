ФОТО - Камчыбек Ташиев дал старт строительству больницы и спорткомплекса в Джалал-Абаде

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершить проект планируют в 2026 году

В Джалал-Абадской области стартовали два крупных инфраструктурных проекта — строительство семиэтажного корпуса областной больницы и современного спортивного комплекса на 5.2 тысячи мест. Объекты возводят по поручению президента Садыра Жапарова и находятся под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, сообщает телеканал «Регион-ТВ».

22 июня Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии закладки капсулы под новое здание Джалал-Абадской областной больницы. По его словам, проект реализуется по прямому обращению сотрудников медучреждения, которое ранее указало на необходимость модернизации технической базы.

«Будет построено современное здание с возможностью посадки вертолета», — отметил Ташиев.

На участке площадью 2.5 га, где ранее были демонтированы старые советские постройки, началось строительство корпуса на 280 коек. Новый корпус планируется сдать в эксплуатацию в июне 2026 года. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

В тот же день Камчыбек Ташиев заложил капсулу и под строительство многофункционального спортивного комплекса на месте бывшего рынка «Айти». Объект будет включать большой спортивный зал, олимпийский бассейн и парковку на 200 мест. Комплекс рассчитан на 5.2 тысячи зрителей и будет адаптирован для международных соревнований и тренировок.