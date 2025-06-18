Садыр Жапаров выступил на саммите «Центральная Азия – Китай» в Астане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам саммита подписан ряд многосторонних документов

Садыр Жапаров 17 июня выступил на заседании второго саммита «Центральная Азия – Китай» в Астане, сообщает пресс-служба президента.

Саммит нацелен на обмен мнениями по всему спектру вопросов взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем. В мероприятии приняли участие председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что Центральную Азию и Китай связывают исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям пройден огромный путь укрепления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства.

Садыр Жапаров акцентировал, что за последние два года данный формат наполнился практическим содержанием, новыми инициативами и направлениями.

«Сегодняшний формат нашей встречи мы рассматриваем, прежде всего, еще одной возможностью придать новый импульс делу укрепления наших связей по всем направлениям взаимного интереса», - с удовлетворением подчеркнул глава государства.

Президент обозначил шесть ключевых направлений для дальнейшего углубления стратегического партнерства с Китаем: транспортно-транзитная связанность, энергетика, финансы и электронная коммерция, образование и наука, туризм, а также сфера безопасности.

В завершение президент Садыр Жапаров процитировал слова великого писателя Чингиза Айтматова: «Мир начинается с того, как ты живешь с соседом. И если в сердце твоем есть уважение — границы исчезают. Нет чужого горя, нет чужой беды. Мы живем рядом не случайно, а по исторической и духовной необходимости».

По итогам саммита главами государств подписаны и приняты следующие документы:

- Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве;

- Астанинская декларация Второго саммита «Центральная Азия – Китай».

Кроме того, подписан ряд документов:

- Меморандум о сотрудничестве между промышленными ведомствами стран Центральной Азии и Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики;

- План действий между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по укреплению торгово-экономического сотрудничества;

- Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по углублению сотрудничества в области беспрепятственной торговли;

- Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых минералов» «Центральная Азия – Китай»;

- Меморандум по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам «Китай-Центральная Азия-Европа»;

- План действий по высококачественной реализации инициативы «Один пояс, один путь» между Китаем и государствами Центральной Азии;

- Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата «Центральная Азия - Китай»;

- Программа совместных культурно-гуманитарных мероприятий на 2025-2026 годы.

- Меморандум о взаимопонимании между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления таможенными рисками;

- Меморандум между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области неинтрузивной проверки и интеллектуального опознания изображений;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области упрощения выдачи разрешений на международные перевозки между Китаем и Центральной Азией;

- Меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами Китая и Центральной Азии об укреплении сотрудничества по гуманитарным обменам в области устойчивого транспорта.

Также установлены побратимские связи между регионами стран Центральной Азии и КНР, в том числе между городом Бишкек и провинцией Сычуань.



