В МИД обсудили с посольством США возможный запрет въезда кыргызстанцев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее стало известно о возможном введении США ограничений на въезд для граждан КР и ряда других стран

16 июня по инициативе кыргызской стороны состоялась встреча директора Консульского департамента Министерства иностранных дел КР Сейтека Жумакадыр уулу с заведующим консульским отделом посольства Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Кейт Коллинз.

По данным пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Особое внимание было уделено последним изменениям в миграционной политике США и их возможному влиянию на граждан Кыргызской Республики.

По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярного контакта с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в консульских и миграционных сферах.

«В связи с вышеизложенным министерство повторно напоминает гражданам Кыргызстана о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства США. Нарушение установленных сроков пребывания, включая просрочку визы, может привести к задержанию, депортации и наложению постоянного запрета на въезд в США», - добавили в МИД.