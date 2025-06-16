Замдиректора Правового департамента ЕЭК назначена Зарема Аскарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". С февраля 2021 года по май 2025 года – заместитель, первый заместитель министра юстиции Кыргызской Республики.

Заместителем директора Правового департамента Евразийской экономической комиссии назначена Зарема Аскарова, сообщается на сайте организации.

Аскарова Зарема Аликовна родилась в 1980 году в Бишкеке.

В 2003 году окончила Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына по специальности «Юриспруденция».

В 2005 – 2006 годах работала оператором ЭВМ группы специалистов по техническому обслуживанию аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики Управления делами Президента Кыргызской Республики.

В 2006 – 2007 годах – специалист, старший инспектор группы специалистов по обеспечению деятельности аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики Управления делами Президента Кыргызской Республики.

С 2007 по 2009 годы – эксперт сектора правового анализа и экспертизы отдела правового обеспечения и кадровой службы, эксперт отдела анализа регулятивного воздействия аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

В 2009 – 2011 годах – заведующая отделом анализа регулятивного воздействия Управления развития предпринимательства, Управления регулирования лицензионной деятельности и АРВ Министерства экономического регулирования Кыргызской Республики, заведующая отделом Комитета по правам человека, равным возможностям и общественным объединениям аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 2011 по 2012 годы – научный сотрудник, заместитель директора Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики.

В 2012 – 2014 годах – юрист, руководитель аппарата, директор Института исследований государственной политики Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.

С 2014 по 2019 годы – работа в международных организациях.

С 2019 по 2021 годы – эксперт отдела правовой экспертизы аппарата Правительства Кыргызской Республики.

С февраля 2021 года по май 2025 года – заместитель, первый заместитель министра юстиции Кыргызской Республики.

9 июня 2025 года назначена заместителем директора Правового департамента Евразийской экономической комиссии.