В Минюсте произошли новые кадровые назначения. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Приказ подписал министр Аяз Баетов.

В Министерстве юстиции произошли кадровые назначения. Приказ подписал министр Аяз Баетов.



Кубанычбек Исаев назначен советником министра. Он начал работать в системе Министерства с 2020 года, работал начальником административного управления Департамента пробации, руководил ситуационным центром.





Гульгакы Абдуллаева назначена начальником управления аналитики и цифровизации – ситуационного центра. Она работает в системе с 2006 года, возглавляла территориальные подразделения по Нарынской области, Таласской области, Иссык-Кульской области.





Эсен Өмүров назначен начальником управления юстиции Иссык-Кульской области. Он работает в управлении более 13 лет от ведущего специалиста до заместителя начальника.