Алмамбет Шыкмаматов рассказал о возвращении на патентную систему

Бишкек, "САЯСАТ.KG". При переходе на патентную систему гражданам будет предоставлен выбор.

Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, те, кто не хочет работать с ККМ в торговле, могут перейти на патенты, а те, кто хочет работать по нулевой ставке из-за маленькой прибыли и не хочет приобретать патенты, могут и дальше работать с контрольно-кассовой машиной.

«Однако то, что торговец мороженым и предприниматель с большим оборотом в контейнере покупали патент одинаковой стоимостью, считаю несправедливым. Система налогообложения должна быть справедливой. Для тех, кто торгует семечками, айраном, молоком, будут дешевые патенты», — сказал глава ГНС.

Поправки в Налоговый кодекс скоро будут внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Ранее глава кабмина Адылбек Касымалиев сообщал, что будет возвращена патентная система там, где это оправдано. Осуществление торговой деятельности на основе патента на территории Кыргызстана было прекращено с 1 июля 2024 года.

Источник: 24.kg