На ремонт дорог в 2025 году предусмотрено 3 миллиарда 165 миллионов сомов

В 2025 году на ремонт и реконструкцию дорог предусмотрено 3 миллиарда 165 миллионов сомов.

Деньги возьмут из дорожного фонда. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

По его словам, отдельно 100 миллионов сомов зарезервировано на ремонт участка Иссык-Кульской кольцевой дороги Корумду — Балбай.

Замминистра рассказал депутатам, что бюджет дорожного фонда на 2025 год утвержден в размере 4 миллиарда 440 миллионов сомов. 1 миллиард 150 миллионов сомов из этих денег будет потрачено на приобретение спецтехники для строительства дорог. Расходы на содержание дорожного фонда утверждены в размере 24 миллиарда сомов.

Жогорку Кенеш рассматривает законопроект о передаче расходов на содержание секретариата дорожного фонда республиканскому бюджету.

Источник: 24.kg