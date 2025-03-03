Минкультуры закупит 57 автобусов и маршруток для гастролей артистов

Минкультуры закупит 57 автобусов и маршруток для гастролей артистов.

Об этом на заседании комитета по социальной политике сообщил глава ведомства Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, транспорт прибудет в Кыргызстан в конце апреля.

Мирбек Мамбеталиев добавил, что министерство разработало проект постановления по повышению зарплаты сотрудникам сферы культуры и искусства. Но, к сожалению, в Минфине дали отрицательное заключение документу.

Кроме того, историко-архитектурный памятник «Таш-Рабат» перешел в управление культуры Ат-Башинского района. Ранее бывший глава Минкультуры Алтынбек Максутов сообщал, что ведомство проведет реконструкцию в караван-сарае.

На заседании депутаты заслушивают отчет министерств по исполнению постановления парламента по вопросам развития социальной сферы.

Источник: 24.kg