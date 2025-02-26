Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на должность главы Минкультуры

На заседании были разные вопросы, была даже критика по поводу ответов кандидата.

Жогорку Кенеш сегодня рассмотрел кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на пост главы Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

На заседании депутаты задавали вопросы исполняющему обязанности главы Минкультуры по поводу его планов на новой должности.

На заседании были разные вопросы, была даже критика по поводу ответов кандидата. Однако, по итогам голосования, парламент одобрил кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на должность Министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.



Жогорку Кенеш единогласным голосованием одобрили его на пост министра.

Источник: Кабар