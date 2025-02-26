Депутаты отметили, что и.о. министра культуры 28 раз менял работу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нужно оправдать доверие президента.

Мирбек Мамбеталиев с 2003 по 2025 годы 28 раз менял работу. Это удивляет, сказала депутат Надира Нарматова («Ата-Журт Кыргызстан») 26 февраля на заседании парламента.



Депутаты рассматривают его кандидатуру на пост министра культуры, информации и молодежной политики.



«Вы берете ответственность за то, чтобы показать свои качества менеджера. Нужно оправдать доверие президента. Ваш основной недостаток — то, что вы ни дня не работали в отрасли культуры. Вам нужно показать свои качества, свою работу», - сказала она.



По словам Нарматовой, отрасль культуры — это лицо государства. Наравне со спортом она показывает страну на международной арене.



Депутат призвала вернуть в государственную собственность объекты культуры, перешедшие в частную собственность.



Депутат Алишер Эрбаев («Бүтүн Кыргызстан») согласился с коллегой. Он повторил, что и.о. министра 28 раз менял работу. «Вашу работу покажет время», - добавил он.



Он сказал, что Минкультуры отдало мавзолей Шах-Фазиль в аренду частному предпринимателю. На мавзолей из государственного бюджета перечисляли средства, также ряд спонсоров переводили средства.



По словам депутата, кумбез остается без присмотра. Он считает, что объект надо передать на баланс айыл окмоту.

