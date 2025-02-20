Глава МИД Кулубаев встретился с директором Кувейтского инвестиционного агентства

Стороны договорились продолжить работу по развитию сотрудничества между двумя странами в сфере инвестиций, торговли

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев 19 февраля 2025 года встретился с Управляющим директором Кувейтского инвестиционного агентства шейхом Саудом Салимом Абдулазизом Аль-Сабахом.



В ходе встречи министр подчеркнул, что в Кыргызстане активно работают над улучшением инвестиционного климата и созданием благоприятных условий для зарубежных инвесторов и партнеров.



Кувейтской стороне было предложено рассмотреть возможности инвестирования в перспективные секторы экономики Кыргызстана, включая инфраструктурные проекты в сферах «зеленой экономики», гидроэнергетики, транспорта, туризма и логистики.

Ж.Кулубаев пригласил Управляющего директора Кувейтского инвестагентства принять участие в инвестиционном форуме «Центральная Азия и Совет сотрудничества Арабских государств Залива», который планируется провести в Кыргызской Республике в летом 2025 года.



Глава агентства шейх Сауд Салим Аль-Сабах выразил благодарность за приглашение посетить Кыргызстан, а также заинтересованность изучить предлагаемые КР инвестиционные проекты и принять активное участие в их реализации.



Как сообщили в МИД КР, стороны договорились продолжить работу по развитию сотрудничества между двумя странами в сфере инвестиций, торговли, логистики и туризма.

Источник: Tazabek