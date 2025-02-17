В администрации президента новый начальник управления — Нурбек Ташбеков

Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров
Нурбек Ташбеков назначен начальником управления политических и экономических исследований администрации президента. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
Эту должность в декабре прошлого года покинул Бакыт Сыдыков, став новым министром экономики и коммерции.
Ранее Нурбек Ташбеков работал специалистом в Нацбанке, аппаратах правительства и президента. С января 2024-го был специалистом аналитического департамента Российско-Кыргызского фонда развития.