В КР появится Национальный центр травматологии и ортопедии. Президент подписал указ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Согласно указу, в целях повышения качества системы здравоохранения

Садыр Жапаров подписал указ о создании Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Согласно указу, в целях повышения качества системы здравоохранения, обеспечения доступности специализированной медицинской помощи населению Кыргызстана, а также для совершенствования системы лечения и реабилитации при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции КР, постановляется:

1. Кабинету министров КР в трехмесячный срок: