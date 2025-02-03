Онкологический центр превратился в бизнес-центр, - депутат

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Никакого стыда нет перед народом. Сидит там с каменным лицом.

Молодой врач Национального центра онкологии и гематологии подозревается в вымогательстве денег, ее задержали с 119 тыс. сомов, напомнила депутат Камила Талиева («Ата-Журт Кыргызстан») 3 февраля на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.



Она считает, что онкоцентр превратился в бизнес-центр.

«Никакого стыда нет перед народом. Сидит там с каменным лицом. В бизнес-центр превратили. Статистические данные неправильные. На самом деле много людей болеют онкологическими заболеваниями. Почти в каждой семье есть болеющие раком.



Я все время говорю о профилактике, ее нужно усилить. В селах количество умерших большое. Они даже к врачам не обращаются. Да и врачей нет, как и профилактики. Люди погибают как на войне», - сказала депутат.

Источник: АКИpress