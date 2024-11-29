Кыргызстан будет председательствовать в ОДКБ в 2025 году

Сессия прошла под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Казахстан, состоявшийся 27-28 ноября.

В Астане глава государства принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ)..

Сессия прошла под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении президент Садыр Жапаров отметил, что развитие ситуации в мире и регионе требует объединения усилий не только в борьбе с угрозами безопасности, но и в сохранении мира и стабильности. В этой связи решение Совета коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках ОДКБ" свидетельствует об общем стремлении к дальнейшему выстраиванию сотрудничества в духе союзничества.

Он сделал акцент на важности дальнейшего развития военной составляющей путем повышения готовности коллективных сил, совершенствования нормативной правовой базы, реализации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Президент также заявил о намерении Кыргызстана провести в 2025 году Международную конференцию по кибербезопасности.

По окончании очередной сессии подписан ряд документов, в числе которых решение СКБ ОДКБ "О Целевой межгосударственной программе Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы".



URL: https://kaktus.media/513739