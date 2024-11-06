Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента США

Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента США

Президент Садыр Жапаров поздравил Дональда Трампа с избранием на должность президента Соединённых Штатов Америки.



В поздравительной телеграмме говорится:



«Верю, что Ваш лидерский опыт и глубокие знания создадут возможности для дальнейшего углубления всестороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Соединёнными Штатами Америки, основанного на принципах взаимного уважения.

Я верю, что совместными усилиями мы сможем успешно преодолеть предстоящие глобальные вызовы и поднять наше партнерство на новый уровень ради процветания и будущего наших народов.



Заверяю, что приложу все усилия для развития многовекторного сотрудничества, которое открывает широкие возможности между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами Америки.



Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в государственной деятельности, а народу Соединённых Штатов Америки — мира и процветания».

