Президент Садыр Жапаров принял председателя Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова

Президент Садыр Жапаров принял председателя Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 1 ноября, принял председателя Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова, прибывшего в страну с официальным визитом.

Глава государства, приветствуя Ерлана Кошанова на кыргызской земле, отметил, что на сегодня отношения между Кыргызстаном и Казахстаном углубляются и приобретают практическое значение, а межгосударственный политический диалог активно развивается на всех уровнях.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что сегодняшний официальный визит Ерлана Кошанова в Кыргызстан даст значительный импульс для продвижения межпарламентского диалога между двумя государствами.

Отмечая поступательный рост взаимной торговли и расширение торгово-экономических связей, глава государства подчеркнул успешную деятельность кыргызско-казахстанского Межправительственного совета, очередное заседание которого планируется к проведению в ближайшее время.

В ходе беседы президент Садыр Жапаров передал теплые слова приветствия президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, заверив о готовности Кыргызстана и в дальнейшем продолжать развитие кыргызско-казахстанских отношений в духе дружбы, братства, союзничества и взаимного уважения.

В свою очередь, председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов подчеркнул, что народы Кыргызстана и Казахстана издавна связывают узы братства, дружбы и добрососедства.

Выражая заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по различным направлениям, в частности, в сфере межпарламентского сотрудничества, Ерлан Кошанов проинформировал об итогах состоявшегося очередного заседания Межпарламентского совета.

Он отметил, что Казахстан полностью поддерживает реформы, проводимые президентом Садыром Жапаровым, направленные на повышение благосостояния граждан Кыргызстана. Казахский народ с радостью отмечает перемены и достижения братского кыргызского народа, особенно рост экономики страны и значительные социально-экономические изменения.