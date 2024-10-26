При Управлении делами президента создается госучреждение «Кызмат»

При Управлении делами президента создается госучреждение «Кызмат»

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании государственного учреждения «Кызмат», которое будет функционировать при управлении делами главы государства. Об этом сообщили в администрации президента.

Основная цель нового учреждения — предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также реализация государственной политики в сфере регистрации и документирования населения.

В соответствии с указом ГУ «Кызмат» будет образовано на базе департамента регистрации населения и государственного предприятия «Инфоком» при Министерстве цифрового развития. Установлено, что новое учреждение будет находиться в ведении управления делами президента и станет правопреемником вышеуказанных органов.

Согласно документу, управлению делами главы государства поручено в течение двух месяцев:

Утвердить положение, структуру и штатное расписание учреждения. Произвести регистрацию «Кызмат» в органах юстиции. Подготовить проекты нормативных актов, вытекающих из указа. Обеспечить бесперебойное предоставление государственных услуг. Принять другие меры, необходимые для реализации указа.

Кабмину также предписано в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с новым указом и принять необходимые меры для его исполнения.