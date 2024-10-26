Президент Садыр Жапаров встретился с имамом мечети пророка в Медине

Президент Садыр Жапаров вчера, 25 октября, встретился с шейхом Салахом бин Мухаммад Аль-Будейром, имамом мечети пророка в Медине (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области религиозного образования и укрепления духовных связей.

Глава государства поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку кыргызских граждан, в том числе паломников и трудовых мигрантов. Он отметил, что ежегодно 6 тысяч кыргызстанцев совершают хадж, а более 50 тысяч — умру.

Садыр Жапаров выразил признательность шейху за его вклад в религиозное просвещение и отметил 27-летнюю службу имама в мечети пророка. Он выразил надежду на то, что визит имама принесет пользу кыргызским теологам и служителям религии.

Шейх Салах бин Мухаммад Аль-Будейр поблагодарил президента за прием и передал приветственные слова от короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль-Сауда и наследного принца Мухаммада бин Салман Аль-Сауда.

В ходе встречи он подчеркнул, что сотрудничество между Кыргызстаном и Саудовской Аравией направлено на развитие взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, религии и благотворительности. Также шейх отметил важность обмена опытом и выразил уверенность в том, что его визит укрепит связи между народами двух стран и создаст основу для будущих совместных проектов.