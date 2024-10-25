Президент Садыр Жапаров выступил на заседании XVI саммита БРИКС

Президент Садыр Жапаров выступил на заседании XVI саммита БРИКС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 октября, выступил на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС+ в расширенном формате, проходящего в г.Казань (Республика Татарстан).

В своём выступлении Глава государства отметил, что Кыргызстан разделяет цели БРИКС по развитию предпринимательства, цифровых и экологически чистых технологий, решению климатических проблем. Он обозначил, что указанные принципы полностью совпадают с Целями устойчивого развития, интегрированными в Национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года.

Президент в своей речи также подчеркнул, что тема борьбы с изменением климата особенно актуальна для горных стран и в связи с этим Кыргызстан инициировал «Пятилетие действий по развитию горных регионов» на 2023-2027 годы, принятое Генеральной Ассамблеей ООН. Также была отмечена другая инициатива страны – закрепление нового глобального Диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и формированию переговорной Группы Горного Партнерства.

«Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будут способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе», - сказал Садыр Жапаров.

Президент констатировал, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Новым банком развития, особенно в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития, как в странах БРИКС, так и в других развивающихся государствах. Он выразил надежду, что роль банка будет возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам.

Глава государства подчеркнул готовность делиться опытом страны в развитии цифровизации, инфраструктурных проектов и перехода к «зеленой экономике» с заинтересованными участниками формата «аутрич/БРИКС плюс».

Завершая свое выступление, Президент Садыр Жапаров выразил готовность страны внести свой вклад в коллективные усилия по решению ключевых вопросов, стоящих на повестке дня, и выразил заинтересованность в укреплении многопланового сотрудничества с участниками мероприятия для развития дружбы и партнёрства на благо народов.