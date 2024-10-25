Президент Садыр Жапаров выступил на заседании XVI саммита БРИКС
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 октября, выступил на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС+ в расширенном формате, проходящего в г.Казань (Республика Татарстан).
В своём выступлении Глава государства отметил, что Кыргызстан разделяет цели БРИКС по развитию предпринимательства, цифровых и экологически чистых технологий, решению климатических проблем. Он обозначил, что указанные принципы полностью совпадают с Целями устойчивого развития, интегрированными в Национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года.
Президент в своей речи также подчеркнул, что тема борьбы с изменением климата особенно актуальна для горных стран и в связи с этим Кыргызстан инициировал «Пятилетие действий по развитию горных регионов» на 2023-2027 годы, принятое Генеральной Ассамблеей ООН. Также была отмечена другая инициатива страны – закрепление нового глобального Диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и формированию переговорной Группы Горного Партнерства.
«Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будут способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе», - сказал Садыр Жапаров.
Президент констатировал, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Новым банком развития, особенно в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития, как в странах БРИКС, так и в других развивающихся государствах. Он выразил надежду, что роль банка будет возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам.
Глава государства подчеркнул готовность делиться опытом страны в развитии цифровизации, инфраструктурных проектов и перехода к «зеленой экономике» с заинтересованными участниками формата «аутрич/БРИКС плюс».
Завершая свое выступление, Президент Садыр Жапаров выразил готовность страны внести свой вклад в коллективные усилия по решению ключевых вопросов, стоящих на повестке дня, и выразил заинтересованность в укреплении многопланового сотрудничества с участниками мероприятия для развития дружбы и партнёрства на благо народов.