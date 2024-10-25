В Кыргызстане каждый год будут запускать по 100 промышленных объектов

А.Жапаров: «Чтобы достичь великих целей, не нужны чудеса – нужны сильные люди, которые верят в себя и свою страну»

«Мы переходим к масштабной индустриализации экономики – отныне каждый год будем запускать по 100 промышленных объектов», - сказал председатель кабинета министров-руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Министерства экономики и коммерции.

По словам главы кабинета министров, для достижения успеха необходимы инновационный подход, технологическая грамотность и инженерное мышление.

«Чтобы достичь великих целей, не нужны чудеса – нужны сильные люди, которые верят в себя и свою страну», - сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что одним из самых ярких свидетельств достижений становится стремительный рост экспорта услуг, который подчеркивает, что наша страна уверенно шагает на рынки других стран. В 2023 году оборот внешней торговли услугами нашей страны составил почти 5,4 млрд долл. и по сравнению с 2022 годом увеличился почти в 2 раза.

«Мы видим, как Кыргызстан из маленького звена на мировой карте превращается в важный транспортный узел, связывающий страны и континенты. Мы смогли выстроить работу так, что ВВП страны в прошлом году превысил отметку в 1,2 триллиона сомов, в этом году показатели ВВП достигнут 1,5 триллиона сомов. За 3 года мы смогли увеличить бюджет страны в 3 раза», - сказал он.

По словам главы кабмина, согласно исследованиям Международного Республиканского Института 82 % населения страны поддерживает курс проводимой работы Президента страны. Согласно Справочнику Центрального Разведывательного Управления Правительства США по странам мира – по итогам 2023 года Кыргызстан вошел в топ-30 стран по реальному темпу роста ВВП среди 220 стран мира. Согласно Глобальному индексу мира в 2024 году Кыргызстан совершил значительный прорыв, заняв 77-е место в рейтинге из 163 стран мира, улучшив тем самым свое положение сразу на 24 позиции – со 101-го места в 2023 году. Это свидетельствует об укреплении национальной безопасности страны и установлении стабильности. Согласно оценке Всемирного банка по темпу реального роста ВВП на 2024 год, Кыргызстан вошел в ТОП ведущих стран среди «быстрорастущих экономик» Европы и Центральной Азии.

«Мы определили «Барса» символом развития. Барс четко видит свою цель и знает, как ее достичь. Он не теряет концентрации, пристально наблюдает за окружающим с высоты, выбирает самый верный путь и действует точно, с невероятной скоростью и грацией. Именно такой взор должен быть у нашей страны – сосредоточенный на будущем, дерзкий и непоколебимый», - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что к 2030 году будут внедрены новые инструменты эффективного управления государственными активами, будут привлечены инвестиции посредством современных платформ.

Согласно классификации Всемирного банка, Кыргызстан уверенно поднимается по показателю ВВП на душу населения и уже к 2030 году может стать страной с доходами выше среднего, перейдя от текущего состояния страны с уровнем дохода ниже среднего. К 2030 году мы должны достичь показателя ВВП в 30 млрд долл.

«Особо подчеркну, мы взяли самый активный и пиковый период экономического роста этих стран. Как видите на слайде, период с 1986 года по 1996 год характеризовался средними темпами роста от 6% до 8,5% в год, что позволило удвоить размер их экономик в течение десятилетия. Аналогично, наша страна демонстрирует устойчивый экономический рост, со средним темпом в 7,5 % за последние три года, включая прогнозируемый 2024 год – рост будет обеспечен в 8,4 %. Данный пример наглядно подтверждает способность нашего Кыргызстана «вставать в один ряд» с успешными примерами экономик. Мы обладаем всеми необходимыми предпосылками для удвоения экономики и достижения поставленных целей, проложив свой уникальный путь – в течение 5 лет, тогда как «Азиатские тигры второй волны» сумели сделать за десятилетие», - заключил Акылбек Жапаров.