Депутат просит показать список бизнесменов, попавших под кустуризацию

И.Масалиев: Я ещё два года назад просил этот список

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству попросил у министра финансов Алмаза Бакетаева список бизнесменов, которые пошли на сделку со следствием и внесли вклад в бюджет страны.

«Я еще два года назад просил этот список. СМИ пишут, что кто-то 20 миллионов сомов внес, кто-то 30 миллионов. Такое нельзя скрывать. Где эти деньги? Они через вас проходят?» — поинтересовался парламентарий.

Министр финансов ответил, что деньги проходят через казну, и пообещал депутату предоставить ему список.

Источник: 24.kg