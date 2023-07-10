Кырпрез Жапаров улетел с госвизитом в Улан-Батор

Государственный визит президента в Монголию: кто сопровождает Садыра Жапарова

Президент Кыргызстана сегодня по приглашению главы Монголии вылетел с государственным визитом в Улан-Батор.

По данным пресс-службы, Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и председателем Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром. Запланированы ряд других мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.

Состав делегации:

-первая леди КР Айгуль Жапарова;

-министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

-заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;

-заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

-Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев;

-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;

-министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;

-министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

-директор Национального агентства по инвестициям при президенте Умбриэль Темиралиев;

-мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров;

-заместитель министра сельского хозяйства Самат Насиридинов;

-заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Эмиль Осмонбетов.

Источник - 24.kg