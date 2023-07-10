Кырпрез Жапаров улетел с госвизитом в Улан-Батор

Государственный визит президента в Монголию: кто сопровождает Садыра Жапарова
Президент Кыргызстана сегодня по приглашению главы Монголии вылетел с государственным визитом в Улан-Батор.
По данным пресс-службы, Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ и председателем Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром. Запланированы ряд других мероприятий на высоком уровне и посещение промышленных предприятий.
Состав делегации:
-первая леди КР Айгуль Жапарова;
-министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
-заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов;
-заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
-Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев;
-министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
-министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
-министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
-директор Национального агентства по инвестициям при президенте Умбриэль Темиралиев;
-мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров;
-заместитель министра сельского хозяйства Самат Насиридинов;
-заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Эмиль Осмонбетов.
Источник - 24.kg
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