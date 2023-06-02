В Кыргызстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
В международном аэропорту "Иссык-Куль" лидера Узбекистана встретил председатель кабинета министров, Акылбек Жапаров.
Мирзиёев прибыл в Кыргызстан для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета, которая состоится 2 июня в Чолпон-Ате.
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