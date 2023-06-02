Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Кыргызстан.
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
Также в международном аэропорту "Иссык-Куль" сел самолет заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова.
Гости из Европы и Туркменистана примут участие во втором саммите "Европейский союз - Центральная Азия", который состоится 2-3 июня в Чолпон-Ате.
Кроме этого, 3 июня состоится официальный визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Кыргызстан.
Сегодня же глава кабмина Акылбек Жапаров встретил в аэропорту "Иссык-Куль" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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