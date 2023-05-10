Президент не отказывался сидеть с главой РТ за одним столом? Ответ пресс-службы

Президент Садыр Жапаров 8 мая вечером участвовал в неформальном ужине для лидеров стран СНГ.

Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

Он добавил, что на следующий день после парада кыргызская делегация направилась на следующее мероприятие в рамках официального визита — переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Таким образом Эрбол Султанбаев опроверг информацию, что Садыр Жапаров отказался сидеть за одним столом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Напомним, Садыр Жапаров принял участие в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

После парада он и Владимир Путин вместе с лидерами Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также с главами делегаций и ветеранами ВОВ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.



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