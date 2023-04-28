Садыр Жапаров сделал обращение в память о погибших в вооруженных конфликтах на кыргызско-таджикской границе

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы предотвратить повторение подобных событий, обеспечить благополучие нашего народа и целостность нашей суверенной страны!

Президент Садыр Жапаров сегодня сделал обращение кыргызстанцам в память о погибших гражданах в ходе вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе.

Приводим обращение главы государства:

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

В апреле 2021 года, затем в сентябре 2022 года наша страна пережила тяжелые испытания в своей современной истории.

Каждый кыргызстанец с тяжелым сердцем и глубокой скорбью воспринял произошедшие дважды трагические события на кыргызско-таджикской границе.

Потомки Манаса Великодушного, отважные военнослужащие и храбрые сыновья нашего народа проявили беспрецедентное мужество при защите целостности государства и независимости страны.

К сожалению, в этих трагических событиях мы понесли невосполнимые потери, погибли 99 наших соотечественников и 477 граждан получили различные ранения и до сих пор находятся на лечении.

Настанет время, когда о подвиге сыновей народа в защите рубежей Родины будет написано множество статей, рассказов и художественных книг, когда документальные фильмы о событиях прошлого будут сниматься на глазах у будущего поколения.

Отвага и патриотизм наших бойцов, защищавших Родину, проливая кровь и не жалея жизни, будет прославляться из поколения в поколение и навсегда останется в памяти нашего народа!

В результате всеобщей поддержки народа и государства сгоревшие в апреле 2021 года жилые дома граждан были полностью восстановлены и сданы в эксплуатацию. Также своевременно были построены дома для семей наших соотечественников, погибших в ходе столкновений.

В целях ликвидации последствий конфликта мною изданы указы 17 сентября 2022 года «О первоочередных мерах по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц Баткенской и Ошской областей», а затем 10 октября 2022 года «О дополнительных мерах по восстановлению отдельных населенных пунктов Баткенского района Баткенской области, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области, произошедшего 14-17 сентября 2022 года».

Согласно этим указам, на восстановление разрушенных домов граждан из государственного бюджета было выделено 1 млрд 386 млн 670 тысяч сомов.

В настоящее время из 418 разрушенных домов завершено строительство 381, в других ведутся строительные работы.

Кроме того, пострадавшим гражданам списана задолженность перед кредитными организациями на 31 млн сомов, облегчены условия кредитных договоров на 63 млн сомов.

Семьям погибших при защите Родины, а также пострадавшим в ходе конфликта гражданам со стороны государства были выплачены компенсации. Меры адресной помощи в этом направлении и в дальнейшем будут продолжены.

Уважаемые соотечественники!

Как известно, после первого конфликта нашим государством были приняты срочные меры по укреплению безопасности границ. Впервые в истории страны были закуплены за счет средств республиканского бюджета современная военная техника и другое необходимое снаряжение для наших Вооруженных Сил.

В итоге в ходе второго столкновения был дан достойный отпор, благодаря чему удалось избежать больших жертв. Мы и в дальнейшем будем проводить работу по усилению безопасности границ, обеспечению наших военнослужащих необходимым снаряжением и техникой.

В рамках этих мер значительно увеличили размер месячной заработной платы военнослужащим и сотрудникам внутренних дел, особенно тем, кто несет нелегкую службу в Баткенской области.

Дорогие кыргызстанцы!

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы предотвратить повторение подобных событий, обеспечить благополучие нашего народа и целостность нашей суверенной страны!

Пусть всегда небо над нашей Родиной будет ясным и всегда царит мир на кыргызской земле!»

Кабар