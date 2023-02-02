Кыргызстан не будет жалеть деньги на обороноспособность страны – Садыр Жапаров

1 февраля, первая партия зенитно-ракетного комплекса «Печора-2 БМ» поступила на вооружение Кыргызстана.

Техника будет дислоцироваться в Баткенской области. В церемонии передачи на баланс оборонного ведомства ЗРК принял участие главнокомандующий, президент Садыр Жапаров.

Он отметил быстро меняющуюся международную обстановку в мире и подчеркнул, что сегодня вооруженные конфликты, происходящие в различных регионах, отличаются своими масштабами и последствиями.

«Помимо информационной войны и пропаганды, преобладают и другие методы вооруженной борьбы. Данная сложившаяся ситуация требует дальнейшего усиления государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности. Государство продолжит всячески поддерживать и не будет жалеть денежных средств, чтобы быть обороноспособным», – сказал президент КР.

Бишкек24