Госсекретарь КР встретился с Президентом Казахстана в Астане

Накануне, 21 декабря, прошла встреча госсекретаря КР Суйунбека Касмамбетова и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках его визита соседнее государство.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во встрече также приняли участие бывший Президент Турции Абдулла Гюль, бывший Президент Монголии Намбарын Энхбаяр.
Лидер Казахстана выразил благодарность гостям за участие в Первом Центрально-Азиатском медиа форуме, прошедшем 20–21 декабря в Астане.
Он подчеркнул, что всестороннее сотрудничество и культурная деятельность будут способствовать укреплению дружбы и согласия между странами.
Кроме того, в ходе встречи Президент Казахстана и Государственный секретарь КР обменялись мнениями о дружбе и культуре двух народов и взаимных братских отношениях.
Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о награждении Суйунбека Касмамбетова орденом Дружбы II степени.
Бишкек24
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