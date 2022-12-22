Госсекретарь КР встретился с Президентом Казахстана в Астане

Накануне, 21 декабря, прошла встреча госсекретаря КР Суйунбека Касмамбетова и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках его визита соседнее государство.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также приняли участие бывший Президент Турции Абдулла Гюль, бывший Президент Монголии Намбарын Энхбаяр.

Лидер Казахстана выразил благодарность гостям за участие в Первом Центрально-Азиатском медиа форуме, прошедшем 20–21 декабря в Астане.

Он подчеркнул, что всестороннее сотрудничество и культурная деятельность будут способствовать укреплению дружбы и согласия между странами.

Кроме того, в ходе встречи Президент Казахстана и Государственный секретарь КР обменялись мнениями о дружбе и культуре двух народов и взаимных братских отношениях.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о награждении Суйунбека Касмамбетова орденом Дружбы II степени.

Бишкек24