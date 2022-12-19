СМИ Катара: Садыр Жапаров прибыл в страну на финал чемпионата мира по футболу

Об этом сообщает издание Gulf Times.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 18 декабря прибыл в Доху (Катар), чтобы посетить финальный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2022 между сборными Франции и Аргентины, который проходит на стадионе «Лусаил». Об этом сообщает издание Gulf Times.
Как отмечается, президента Кыргызстана и сопровождающую его делегацию по прибытии в международный аэропорт «Хамад» встретили министр спорта и молодежи Катара Салах бин Ганим Аль Али и посол Кыргызской Республики в Государстве Катар Чынгыз Эшимбеков.
Ранее пресс-служба главы КР сообщила, что Садыр Жапаров прибыл в Катар по приглашению Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани с рабочим визитом. Какие вопросы планируется обсудить в рамках рабочего визита, в администрации главы государства не уточнили.
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