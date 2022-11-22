Бакыт Бакетаев: Казахстанским элитам не следует допускать наших ошибок

В Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Лидирует на них Касым-Жоомарт Токаев.

Есть ли вероятность того, что соседнюю республику ждут события, схожие с теми, что пережил Кыргызстан? Возможно ли, что противостояние бывшего президента и вновь избранного главы государства продолжится? С таким вопросом vb.kg обратился к политологу Бакыту Бакетаеву.

"Есть такая опасность. Ведь кризис случается не между экс-президентом и новым президентом. Кризис несовпадения мнений происходит между командами. У Нурсултана Назарбаева одна команда, у Токаева – другая. Токаев, подчиняясь общественному, так скажем, интернет-мнению, не сможет работать с командой Назарбаева. Он будет подбирать свою. Значит, разногласия обязательно будут. И они могут довести страну до критических моментов", - считает политолог.

По мнению эксперта, команда Назарбаева готовилась руководить страной еще много лет. Но этого не случилось. Теперь же около Токаева собралась новая команда. А это люди, которые еще не руководили.

"Скорее всего, в Казахстане произойдет смена правящих и финансовых элит. Старые элиты, естественно, могут оказать большое сопротивление. То есть устраивать митинги, готовить революцию. Ведь финансов у них много. Другое дело, если они мирно поделятся своими финансами с новой командой и отойдут в сторону, как это было сделано у нас, в Кыргызстане. Иначе… у них просто заберут все, что есть, совсем не мирным путем. Представителям элит Казахстана я бы посоветовал добровольно отдать все лишнее в помощь новой команде. Если они этого не сделают, появится наш – кыргызский синдром. Республика Казахстан - экономически развитая страна, но политически она все-таки идет за Кыргызстаном. И совершать ошибки, из-за которых экономика Кыргызстана до сих пор находится в стагнации, ей не следует", - заключает Бакетаев.

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