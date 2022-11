Выборы президента РК – повод для прозападных сил раскачать ситуацию в ЦА

Поводы для критики банальны – членство в ОДКБ и дружеские отношения с Россией.

Сегодня в Казахстане проходят досрочные выборы президента Казахстана. Можно с уверенностью утверждать, что победу одержит действующий президент Токаев. Что, судя по всему, не устраивает игроков, преследующих цель заполучить "своего" руководителя одного из стратегических союзников России.

Так, западные и прозападные СМИ, политики и эксперты начали массированно атаковать казахского президента. Поводы для критики банальны – членство в ОДКБ и дружеские отношения с Россией. Подливает масла в огонь и то, что в последнее время президент Токаев неоднократно говорил, что нужно сохранить русский язык, не допустить ущемления русских в стране.

Нужно при этом понимать, что Касым-Жомарт Токаев – не случайный человек, не "мальчик с улицы", а системный политик с большим опытом госслужбы. Он понимает, что для Казахстана Россия – ближайший партнёр и союзник. Так, только за последний год в публичном поле была информация о четырех личных встречах Токаева с президентом России В.Путиным.

Забавно, что после объявления досрочных выборов Президента, в Алма-Ате прошел митинг против проведения досрочных выборов. Количество задержанных составило всего 5 человек и всю ситуацию не осветило ни одно казахстанское СМИ – только иностранные. Радио "Азаттык", портал "Настоящее время" и прочие выпустили целую серию материалов с освещением этого незначительного события. Совершенно очевидно, что, во-первых, западные СМИ знали о проведении несогласованного митинга, а во-вторых, были крайне заинтересованы в том, чтобы выставить нынешние выборы как антинародные.

Стоит ли говорить, что западные СМИ уже неоднократно были замечены в разжигании межнациональной розни и призыве к беспорядкам и дестабилизации внутриполитической ситуации. Яркий пример – недавняя блокировка сайта "Азаттык Медиа" за публикации, "противоречащие национальным интересам Кыргызской Республики" и распространение фейковой информации.

Несмотря на попытки прозападных активистов, таких как Адиль Турдукулов, ни одно российское или пророссийское СМИ не было замечено в аналогичных манипуляциях в отношении партнерских и союзных государств.

В оценке происходящих событий следует также напомнить, что в 2020 году Центр мониторинга по выборам депутатов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики "Келечекке жол" выпустил доклад, в котором говорится: "Недавние социологические исследования, проведенные SIAR Research and Consulting по заказу Center for Insights in Survey Research при поддержке USAID, а также Общественным Фондом "Общее дело", показывают, что международные неправительственные организации под предлогом проведения исследований предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию в обществе, искусственно повышая рейтинг определенных партий и умышленно занижая позиции других, пытаются изменить общественное мнение, тем самым вмешиваются во внутренние дела Киргизской Республики в преддверии парламентских выборов". Опять же – Россия не то, что не влияет на выборный процесс, а ведет себя предельно "скромно" - вопреки озвучиваемым обвинениям со стороны западных и прозападных деятелей. Более того, например в 2020 году на выборах в Жогорку Кенеш по запросу Кыргызстана российский ЦИК обеспечивал возможность голосования для граждан нашей республики, находящихся в России. Что только говорит о высоком уровне взаимодействия между всеми структурами России и Кыргызстана.

Ну а позицию американских и других европейских "партнеров" Казахстана и других центральноазиатских республик можно оценить по заявлению посла Украины в Казахстане, который заявил о намерении "убить как можно больше русских". "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", - заявил Петр Врублевский.

Опять же стоит ли говорить, что ни западные и прозападные СМИ, государственные и политические деятели не осудили заявления украинского чиновника…

Об обратном могут говорить только пещерные националисты, ходящие в посольство и консульства США и Запада.

