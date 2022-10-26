"Следующий их шаг: поднять протесты в защиту "мучеников совести"

Режиссёры новой дестабилизации стремятся создать очаг напряжённости в регионе, чтобы породить проблемы для России и Китая.
Арест "заговорщиков", на самом деле, закулисных режиссёров устраивает, на него они, более того, и рассчитывали. Следующий их шаг: поднять протестно настроенных людей в защиту "мучеников совести", поскольку за ними стоят кланы как юга, так и севера страны, заявил политолог Марс Сариев.
По его словам, режиссёры новой дестабилизации стремятся создать очаг напряжённости в регионе, чтобы породить проблемы для России и Китая.
"Оппозиционные политики и общественные деятели больше озабочены поиском повода для поднятия протестной волны, а не установлением истины. Некоторые "оставшиеся за бортом" власти политики и правозащитники постоянно ждут случая для атаки на руководство страны. Одни рассчитывают на гранты извне, другие - на политический капитал. Конфликтные темы многие оппозиционеры используют для повышения рейтинга и как политический лифт во власть. Но в данном случае не думаю, что эти люди на самом деле готовили госпереворот. У них нет потенциала для этого. Их могли использовать "в тёмную" некие внешние глобальные силы. Это серьёзные политические центры, которые хотят давно раскачать ситуацию в стране, используя в данном случае фактор водохранилища, и организовав очередной переворот в Кыргызстане", - подчеркнул Марс Сариев.
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